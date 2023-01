अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान-निकोबार के ये 21 अनाम द्वीप, जानिए कौन हैं वो 21 शूरवीर, पढ़ें पूरी लिस्ट

Parakram Diwas : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 गुमनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया।

Parakram Diwas 2023: Who are 21 Param Vir Chakras after whom islands are named?