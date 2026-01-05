आंध्र प्रदेश के ONGC तेल के कुएं में लगी आग, गैस लीक होने की वजह से हुआ विस्फोट

महारत्न कंपनी के एक अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में किसी के मरने या घायल होने की अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही राजमुंदरी से ONGC के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। जानकारी के अनुसार यह हादसा कुएं की मरम्मत के दौरान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी मंत्रियों और अन्य अधिकारियों से बात करके स्थिति का जायजा लिया है।