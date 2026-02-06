‘तिरुपति लड्डू में बाथरूम क्लीनर से बना घी का होता था उपयोग’, CM के दावे से खलबली!

तिरुपति लड्डू। (फोटो- ANI)
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के दावे ने देश भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को दावा किया कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति लड्डू बाथरूम साफ करने वाले केमिकल से बने घी से तैयार किया जाता था।
उन्होंने वाईएसआरसीपी पर 'प्रसाद' में मिलावट करके श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की पवित्रता को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा- पांच साल तक, उन्होंने (YSRCP) केमिकल से बने घी से 'प्रसाद' बनाया। यह घी बाथरूम साफ करने वाले केमिकल से बनाया गया था।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कुरनूल जिले के येम्मिगनूर में किसानों को 'आपकी जमीन-आपका अधिकार' पट्टादार पासबुक बांटने के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि YSRCP नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी दावा कर रहे हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन उनके अपने चाचा वाईवी सुब्बा रेड्डी जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के चेयरमैन थे, उन्होंने माना कि मिलावट हुई थी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि YSRCP द्वारा मिलावटी प्रसाद से TTD को अपवित्र करने के बाद उन्होंने स्थिति को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले चढ़ाए जाने वाले लड्डू और अब चढ़ाए जाने वाले लड्डू में काफी अंतर है।
उन्होंने YSRCP पर सार्वजनिक मुद्दों के लिए लड़ने के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शक्ति प्रदर्शन करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने टिप्पणी की कि शक्ति प्रदर्शन चुनाव के दौरान किया जाना चाहिए।
जगन मोहन रेड्डी की हाल की गुंटूर यात्रा का जिक्र करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने मोटर चालकों को असुविधा पहुंचाई।
मुख्यमंत्री ने कहा- पहले, उन्होंने अपने काफिले के नीचे सिंगय्या नाम के एक व्यक्ति को कुचल दिया था। बंगारुपलयम में, उन्होंने जमीन पर आम फेंके, उन्हें कुचला और गुंडागर्दी की।
सीएम नायडू ने कहा कि उन्हें पता है कि इस तरह की राजनीति से कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर को रोकने के लिए सभी सुरक्षा सुविधाओं के साथ किसानों को पट्टादार पासबुक दे रही है।
नायडू ने साफ कर दिया कि रिकॉर्ड में हेरफेर करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की कि उन्होंने अपनी तस्वीर वाली पासबुक जारी कीं।
मुख्यमंत्री ने पूछा- हमारे पूर्वजों से मिली जमीन पर अपनी तस्वीरें लगाने वाले वह (वाईएस जगन मोहन रेड्डी) कौन होते हैं। साथ ही सीएम नायडू ने YSRCP नेता पर जमीन सर्वे के पत्थरों पर अपनी तस्वीरें लगाने के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि YSRCP नेताओं ने धोखाधड़ी के तरीकों से किसानों की जमीनें हड़पने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि लैंड टाइटलिंग एक्ट के तहत, उन्होंने (YSRCP) विवादित जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपने ही लोगों को नियुक्त किया।
नायडू ने कहा- इस महीने, हम 279 गांवों में सर्वे कर रहे हैं और 1.16 लाख लोगों को पासबुक जारी करेंगे। हम अप्रैल तक 18 लाख पासबुक जारी करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह बताते हुए कि अब तक 37.40 लाख पासबुक तैयार हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 9,500 गांवों में सर्वे करने की जरूरत है और 62 लाख पासबुक अभी भी जारी करनी हैं।
उन्होंने दावा किया कि रायलसीमा, जो कभी सूखे से तबाह थी, अब बागवानी हब में बदल रही है। हर साल, रायलसीमा से 200 लाख टन से ज्यादा बागवानी उत्पाद आते हैं।
