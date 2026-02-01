पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की उठने लगी आवाज, पूर्व खेल मंत्री ने ICC से कर दी ये मांग

Anurag Thakur: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारत-पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो (श्रीलंका) में होने वाले भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस फैसले पर बीजेपी सांसद और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आईसीसी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईसीसी फंडिंग रोक दी जाए और उसे कुछ सालों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया जाए।