केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने AAP पर जमकर साधा निशाना, कहा- 'दिल्ली में रेवड़ी के साथ बेवड़ी सरकार भी है'

मनीष सिसोदिया के घर पर जब से CBI की रेड पड़ी है तभी से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार आज देश और दुनिया तक पहुंच रहा है।

दिल्ली में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर CBI छापों को लेकर बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में आज केंद्रीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी (AAP) का भ्रष्टाचार आज देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में हुए कथित ‘शराब घोटाले का मास्टरमाइंड' करार दिया।

