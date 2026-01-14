सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान: ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान की हर हरकत पर होगी निर्णायक कार्रवाई

Army Chief Upendra Dwivedi on Operation Sindoor: सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में पाकिस्तान की किसी भी गलती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में इस समय कुल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, इनमें 6 नियंत्रण रेखा (एलओसी) और दो अंतरराष्ट्रीय सीमा(IB) के पास हैं। इनमें ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा, इन सभी पर सेना की नजर है। इनमें किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा।