सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान: ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान की हर हरकत पर होगी निर्णायक कार्रवाई

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी (Photo - IANS)
Army Chief Upendra Dwivedi on Operation Sindoor: सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में पाकिस्तान की किसी भी गलती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में इस समय कुल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, इनमें 6 नियंत्रण रेखा (एलओसी) और दो अंतरराष्ट्रीय सीमा(IB) के पास हैं। इनमें ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा, इन सभी पर सेना की नजर है। इनमें किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा।
सेना दिवस से एक दिन पहले हुई इस प्रेसवार्ता में द्विवेदी ने सीमाओं पर हालात, आधुनिकीकरण और भविष्य की योजनाओं पर बात की। उत्तरी सीमाओं पर स्थिति सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी सीमाओं (चीन के साथ) पर स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। स्थिति स्थिर है, लेकिन लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। सेना की तैनाती संतुलित और मजबूत बनी हुई है। पश्चिमी मोर्चा और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद 22 मिनट में 'ऑपरेशन रीसेट' रणनीति से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील है, लेकिन नियंत्रण में है।
ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण था। भविष्य में संयुक्त सैन्य कार्रवाई होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दृष्टिकोण को 'जय' के मंत्र के माध्यम से बताया है, जहां संयुक्तता हमारे प्रयासों को एकीकृत करती है।
आर्मी चीफ ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सवाल है। हम इसे स्वीकार नहीं करते।
सीजफायर उल्लंघनों का भी जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने बताया कि 2025 में 139 उल्लंघन दर्ज किए गए, जिनमें से 124 उल्लंघन ऑपरेशन सिंदूर के समय हुए थे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और दुश्मन की किसी भी गलत हरकत का कड़ा और असरदार जवाब दिया जाएगा।
