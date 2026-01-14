14 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान: ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान की हर हरकत पर होगी निर्णायक कार्रवाई

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी कैंपों पर सेना की नजर है और किसी भी दुस्साहस पर भारत निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 14, 2026

Army Chief Upendra Dwivedi

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी (Photo - IANS)

Army Chief Upendra Dwivedi on Operation Sindoor: सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में पाकिस्तान की किसी भी गलती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में इस समय कुल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, इनमें 6 नियंत्रण रेखा (एलओसी) और दो अंतरराष्ट्रीय सीमा(IB) के पास हैं। इनमें ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा, इन सभी पर सेना की नजर है। इनमें किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा।

सेना दिवस से एक दिन पहले हुई इस प्रेसवार्ता में द्विवेदी ने सीमाओं पर हालात, आधुनिकीकरण और भविष्य की योजनाओं पर बात की। उत्तरी सीमाओं पर स्थिति सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी सीमाओं (चीन के साथ) पर स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। स्थिति स्थिर है, लेकिन लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। सेना की तैनाती संतुलित और मजबूत बनी हुई है। पश्चिमी मोर्चा और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद 22 मिनट में 'ऑपरेशन रीसेट' रणनीति से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील है, लेकिन नियंत्रण में है।

सेनाओं में तालमेल की मिसाल ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण था। भविष्य में संयुक्त सैन्य कार्रवाई होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दृष्टिकोण को 'जय' के मंत्र के माध्यम से बताया है, जहां संयुक्तता हमारे प्रयासों को एकीकृत करती है।

1963 का पाक-चीन समझौता अवैध

आर्मी चीफ ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सवाल है। हम इसे स्वीकार नहीं करते।

पिछले वर्ष 139 उल्लंघन हुए

सीजफायर उल्लंघनों का भी जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने बताया कि 2025 में 139 उल्लंघन दर्ज किए गए, जिनमें से 124 उल्लंघन ऑपरेशन सिंदूर के समय हुए थे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और दुश्मन की किसी भी गलत हरकत का कड़ा और असरदार जवाब दिया जाएगा।

अन्य बातें : आधुनिकीकरण और युद्ध क्षमता

  • सेना का ध्यान अब आधुनिकीकरण पर है। ब्रह्मोस मिसाइल, बेहतर क्षमता के ड्रोन व लॉयटरिंग म्यूनिशन (घूमने वाली मिसाइलें) जल्द आएंगी। 90त्न से ज्यादा गोला-बारूद अब स्वदेशी बन रहा है।
  • सीएमपी (कॉमन मेडिकल पैरामेडिकल) के बाद अब एईसी (आर्मी एजुकेशनल कोर) और मेडिकल (नॉन-टेक्निकल) में महिलाओं को सैनिक/अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा।
  • सेना 2026 को 'नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष' घोषित कर चुकी है, जिससे रियल-टाइम निर्णय और युद्ध क्षमता बढ़ेगी। सेना प्रमुख ने जोर दिया कि सेना स्वदेशी तकनीक, संयुक्तता और नवाचार पर काम कर रही है।
  • मणिपुर में सुरक्षा बलों और सरकार के समन्वित प्रयासों से सुधार हुआ है। म्यांमार में चुनाव खत्म होने के बाद भारत और म्यांमार की सेनाएं बेहतर तरीके से सहयोग कर सकेंगी। पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर हालात सुधर रहे हैं।

Updated on:

14 Jan 2026 03:05 am

Published on:

14 Jan 2026 03:04 am

Hindi News / National News / सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान: ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान की हर हरकत पर होगी निर्णायक कार्रवाई

