Army Day 2026: अकेले ही ढाका घुस गए थे जनरल जैकब, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर लाने की अनसुनी कहानी

Army Day Special: भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक हर साल 15 जनवरी को 'सेना दिवस' (Army Day) उन वीरों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जब हम भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत यानी 1971 के 'फॉल ऑफ ढाका' (Fall of Dhaka) की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है— लेफ्टिनेंट जनरल जे.एफ.आर. जैकब। वे 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे और उनकी कूटनीति ने विश्व इतिहास का भूगोल बदल दिया।