Mumbai Cruise Ship Drug Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

नई दिल्ली। मुंबई के समुद्री क्षेत्र में एक क्रूज शिप ( Cruise Ship ) से मादक पदार्थ कथित रूप से जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan drug case ) को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने आर्यन खान समेत तीन आरोपियों ( अरबाज मर्चेंट और मुनमुन ) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुंबई सत्र न्यायालय के जज वी वी पाटिल ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।

बताया जा रहा है कि आर्यन खान की वॉट्सएप चैट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यही नहीं इसके साथ आर्यन के इंटरनेशन ड्रग रैकेट से भी जुड़ाव को लेकर बात कही गई है। इसी के आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

आगे क्या?

सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकील 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे।

इससे पहले 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान जज वीवी पाटिल की कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आर्यन को दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया है। उसे क्रूज ड्रग्स के बाकी आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। आर्यन पर जेल के अधिकारी नजर रख रहे हैं।

