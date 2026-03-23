बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के बाद अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री, इस पार्टी से मिलाया हाथ

भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। राज्य की 294 सीटों पर इस बार केवल दो चरणों में मतदान होगा, जो पिछले चुनावों (2021 में 8 चरणों) से काफी कम है। पहला चरण: 23 अप्रैल 2026 को 152 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण: 29 अप्रैल 2026 को शेष 142 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना दोनों चरणों की एक साथ 4 मई 2026 को होगी। चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने की उम्मीद है। पहले चरण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल और नाम वापसी 9 अप्रैल तक रहेगी। दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को आएगी।