Assam Voter List: सीएम हिमंत के विधानसभा में घटे वोटर, मुस्लिम बहुल इलाकों में उछाल! क्या असम चुनाव में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Assam Voter List: असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जमकर बवाल हुआ। इसी बीच चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रदेश में 2,43,485 लोगों के नाम काटे गए हैं। वहीं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुकाबले फाइनल रोल में 0.97 फीसदी नाम कम हो गए हैं। इसके अलावा सीएम हिमंत बिस्व सरमा के विधानसभा क्षेत्र में भी वोटर कम हुए हैं, लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम बहुल जिलों में वोटरों की संख्या बढ़ी है।