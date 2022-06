असम की खास सुनहरी चाय ने बिक्री को लेकर बनाया रिकॉर्ड, जानिए इसकी खासियत

भारत में ज्यादातर परिवारों के दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ होती है। यही वजह है कि देश में चाय हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। चाय के इस महत्व के चलते ही इसकी डिमांड भी काफी रहती है। भारत में चाय की कई किस्में हैं और इनकी कीमत सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है।

चाय हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। दिन की शुरुआत से लेकर रीफ्रेश होने तक चाय की भूमिका काफी अहम रहती है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी चाय पर चर्चा के दौरान लिए जाते हैं। चाय की इसी उपयोगिता के चलते इस इसकी कई किस्में भी देश में मौजूद हैं और इनकी कीमतें आपको चौंका सकती हैं। दरअसल चाय के मुरीद लोग इसके लिए बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं। यही वजह है कि असम की खास चाय ने बिक्री में जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। ये चाय एक लाख रुपए किलो में बिकी है। सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन ये हकीकत है।

Assam Pabhojan Gold Tea Sold For Rupee 1 lakh Per Kilogram Know Its Speciality