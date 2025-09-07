कोल्डप्ले वायरल वीडियो के चलते पहले गई नौकरी और अब टूट रही शादी, क्रिस्टन कैबोट ने दी तलाक की अर्जी

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के किस कैम में अपनी कंपनी के सीईओ के गले लगते हुए वायरल हुई क्रिस्टन कैबोट और उनके पति ने अब एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। कैबोट और उनके पति ने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। कैबोट एस्ट्रोनॉमर कंपनी में बतौर एचआर प्रमुख काम करती थी। उनका और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन का 16 जुलाई को आयोजित कोल्डप्ले के एक कॉन्सर्ट से वीडियो वायरल हुआ था।
इस वीडियो में दोनों कॉन्सर्ट के किस कैम में एक दूसरे के गले लगते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता था कि जैसे ही दोनों को एहसास होता है कि वह कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे है दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते है और मूंह छिपाने लगते है। यह वीडियो सामने आने के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। इसे लेकर बायरन और कैबोट को लोगों की कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो के चलते दोनों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया था।
इसके बाद अब खबर सामने आई है कि क्रिस्टन कैबोट ने अपने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए अर्जी दी है। उन्होंने 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर के पोर्ट्समाउथ की एक अदालत में यह याचिका दायर की थी। यह अर्जी उन्होंने किस कैम स्कैंडल के सामने आने के एक महिने के अंदर अंदर दे दी थी। हालांकि खबरों की मानें तो दोनों का रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा था जिसके बाद कोल्डप्ले कॉन्सर्ट ने हुए विवाद ने इसे अधिक बिगाड़ दिया।
एंड्रयू की एक्स-वाइफ जुलीया ने दोनों के पहले से खराब रिश्तों की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि कोल्डप्ले विवाद के बाद उन्होंने एंड्रयू से बातचीत की थी और तब उन्होंने कहा था कि कैबोट से उनका कोई लेना देना नहीं है और वह दोनों वैसे भी अलग हो रहे थे। इस दौरान जुलीया ने एंड्रयू पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह पति बनने योग्य नहीं है और यहीं राय उन्होंने कैबोट को लेकर दी थी कि वह भी पत्नी बनने योग्य नहीं है।