Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कोल्डप्ले वायरल वीडियो के चलते पहले गई नौकरी और अब टूट रही शादी, क्रिस्टन कैबोट ने दी तलाक की अर्जी

एस्ट्रोनॉमर कंपनी की पूर्व एचआर प्रमुख क्रिस्टन कैबोट ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कॉल्डप्ले के वायरल किस कैम स्कैम के एक महिने के अंदर तलाक की अर्जी दे दी थी।

भारत

Himadri Joshi

Sep 07, 2025

Andy Byron Viral Video Coldplay Concert
एंडी बायरन कोल्डप्ले के एक कॉन्सर्ट में क्रिस्टिन कैबोट के साथ गलबहियां करते हुए कैमरे में कैद हुए। ( फोटो: X Handle Sarina Dion.)

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के किस कैम में अपनी कंपनी के सीईओ के गले लगते हुए वायरल हुई क्रिस्टन कैबोट और उनके पति ने अब एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। कैबोट और उनके पति ने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। कैबोट एस्ट्रोनॉमर कंपनी में बतौर एचआर प्रमुख काम करती थी। उनका और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन का 16 जुलाई को आयोजित कोल्डप्ले के एक कॉन्सर्ट से वीडियो वायरल हुआ था।

वायरल वीडियो के चलते नौकरी से धोना पड़ा था हाथ

इस वीडियो में दोनों कॉन्सर्ट के किस कैम में एक दूसरे के गले लगते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता था कि जैसे ही दोनों को एहसास होता है कि वह कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे है दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते है और मूंह छिपाने लगते है। यह वीडियो सामने आने के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। इसे लेकर बायरन और कैबोट को लोगों की कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो के चलते दोनों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया था।

ये भी पढ़ें

कोल्डप्ले विवाद के बाद अब ओनलीफैंस स्कैंडल में फंसे एंडी बायरन, मॉडल्स के साथ वीडियो कॉलिंग के लिए खर्च किए करोड़ों रुपये
विदेश
image

13 अगस्त को कैबोट ने दी तलाक की अर्जी

इसके बाद अब खबर सामने आई है कि क्रिस्टन कैबोट ने अपने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए अर्जी दी है। उन्होंने 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर के पोर्ट्समाउथ की एक अदालत में यह याचिका दायर की थी। यह अर्जी उन्होंने किस कैम स्कैंडल के सामने आने के एक महिने के अंदर अंदर दे दी थी। हालांकि खबरों की मानें तो दोनों का रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा था जिसके बाद कोल्डप्ले कॉन्सर्ट ने हुए विवाद ने इसे अधिक बिगाड़ दिया।

एंड्रयू की एक्स-वाइफ ने किया खुलासा

एंड्रयू की एक्स-वाइफ जुलीया ने दोनों के पहले से खराब रिश्तों की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि कोल्डप्ले विवाद के बाद उन्होंने एंड्रयू से बातचीत की थी और तब उन्होंने कहा था कि कैबोट से उनका कोई लेना देना नहीं है और वह दोनों वैसे भी अलग हो रहे थे। इस दौरान जुलीया ने एंड्रयू पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह पति बनने योग्य नहीं है और यहीं राय उन्होंने कैबोट को लेकर दी थी कि वह भी पत्नी बनने योग्य नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2025 02:05 pm

Published on:

07 Sept 2025 02:02 pm

Hindi News / National News / कोल्डप्ले वायरल वीडियो के चलते पहले गई नौकरी और अब टूट रही शादी, क्रिस्टन कैबोट ने दी तलाक की अर्जी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट