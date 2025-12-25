‘मैं आधा भारत खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा’, अटल दहाड़ सुनकर सन्न रह गए थे बिल क्लिंटन

अटल बिहारी ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर क्लिंटन की बात का जवाब देते हुए कहा, 'मिस्टर क्लिंटन, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी आधी आबादी खोने को तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। वाजपेयी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत LOC पार नहीं करेगा, लेकिन घुसपैठियों को हर हाल में निकालेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने फौरन पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को वाशिंगटन बुलाया। नवाज भागे-भागे अमेरिका पहुंचे। 4 जुलाई 1999 को शरीफ ने क्लिंटन से मुलाकात की और वापसी की घोषणा की। 26 जुलाई को भारत ने कारिगल विजय की घोषणा की।