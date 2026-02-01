पाकिस्तान ने बना लिया एक और दुश्मन, पाक सेना-ISI को उखाड़ फेंकने की खुली धमकी, कहा- शिया, सुन्नी और इस्माईली…

फेसबुक पर जारी एक वीडियो में, इस ग्रुप ने कहा कि उसकी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी, ISI और MI समेत इंटेलिजेंस सर्विस व पुलिस के खिलाफ है। इस ग्रुप ने सरकारी संस्थाओं और इलाके के अलग-अलग धार्मिक समुदायों के खिलाफ अपने कैंपेन में फर्क करने की कोशिश की।