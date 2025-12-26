हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार…2 लोगों की पीट-पीटकर हत्या, भारत ने बांग्लादेश को दी कड़ी चेतावनी

26 दिसंबर 2025 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। हम हालिया हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी।' भारत ने बांग्लादेश के 'झूठे नैरेटिव' को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं को मीडिया अतिशयोक्ति या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने अंतरिम सरकार के दौरान करीब 2900 हमलों का हवाला दिया और कहा कि हिंदू, ईसाई व बौद्ध अल्पसंख्यकों पर अत्याचार गंभीर चिंता का विषय हैं।