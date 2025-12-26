26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार…2 लोगों की पीट-पीटकर हत्या, भारत ने बांग्लादेश को दी कड़ी चेतावनी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। हम हालिया हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी।'

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 26, 2025

Bangladesh Violence

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों ने भारत सरकार को गंभीर चिंता में डाल दिया है। दिसंबर 2025 में दो अलग-अलग घटनाओं में दो हिंदू युवकों की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं को चिंताजनक करार देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार दुश्मनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पहली घटना: दीपू चंद्र दास की बेरहम लिंचिंग

18-19 दिसंबर 2025 की रात को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका उपजिले में 25-27 वर्षीय हिंदू गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोप था कि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। भीड़ ने न केवल उसे बेरहमी से पीटा, बल्कि शव को पेड़ से बांधकर आग भी लगा दी। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इसकी निंदा की और सात लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही।

दूसरी घटना: अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या

महज एक हफ्ते बाद, 24-25 दिसंबर 2025 को राजबाड़ी जिले के पांग्शा क्षेत्र में 29 वर्षीय हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट को ग्रामीणों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस के अनुसार, सम्राट पर जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों के आरोप थे। वह कथित तौर पर एक स्थानीय गिरोह का सरगना था और उसके खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज थे। हालांकि, यह घटना भी हिंदू अल्पसंख्यक होने के संदर्भ में देखी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़े हैं।

भारत ने बांग्लादेश को दी चेतावनी

26 दिसंबर 2025 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। हम हालिया हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी।' भारत ने बांग्लादेश के 'झूठे नैरेटिव' को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं को मीडिया अतिशयोक्ति या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने अंतरिम सरकार के दौरान करीब 2900 हमलों का हवाला दिया और कहा कि हिंदू, ईसाई व बौद्ध अल्पसंख्यकों पर अत्याचार गंभीर चिंता का विषय हैं।

अंतरिम सरकार में बढ़ती हिंसा

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है। इस दौरान हिंदू आबादी (पूर्व में 13.5% से घटकर 8% से नीचे) पर हमले 65 गुना बढ़े हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट्स भी हिंदुओं की संपत्ति हड़पने, मंदिरों पर हमले और लिंचिंग की घटनाओं की पुष्टि करती हैं। भारत ने पहले भी कई बयान जारी कर चिंता जताई है, जबकि बांग्लादेश इन आरोपों को खारिज करता रहा है।

ये भी पढ़ें

BJP ने केरल में रचा इतिहास: तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन चुनाव में दर्ज की पहली जीत
राष्ट्रीय
VV Rajesh Elected as Mayor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 05:22 pm

Hindi News / National News / हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार…2 लोगों की पीट-पीटकर हत्या, भारत ने बांग्लादेश को दी कड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.