9 साल तक बिना नाम रही बच्ची, तेलंगाना के CM केसीआर ने किया नामकरण, पूरी हुई माता-पिता की इच्छा

तेलंगाना में एक लड़की पिछले 9 साल से बिना नाम के रह रही थी। इसका कारण उसके माता-पिता की एक खास इच्छा थी, जिसके बारे में जानने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के॰ चंद्रशेखर राव ने बच्ची का नामकरण किया। इसके साथ ही बच्ची की पढ़ाई के लिए उन्होंने मदद किया।

तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल तक एक बच्ची को अपने नाम के लिए इंतजार करना पड़ा। आमतौर पर बच्चा जब मां की कोख में होता है तभी से माता-पिता, परिवार वाले और सगे-संबंधी नाम के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वहीं बच्चे के पैदा होने के बाद विधि-विधान के अनुसार नामकरण किया जाता है, लेकिन तेलंगाना में इसके एक दम उल्टा देखने को मिला है। यहां साल 2013 में पैदा हुई लड़की का बीते दिन रविवार यानी कि 18 सितंबर को नामकरण हुआ, जो राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। मुख्यमंत्री ने बच्ची का नाम 'महती' रखा है।

Baby girl without name for 9 years, Telangana CM KCR named, parental wish fulfilled