बगैर कांग्रेस विपक्षी एकता के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे केसीआर, तेलंगाना कांग्रेस ने साधा निशाना

तेलंगाना के सीएम केसीआर गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की एकजुता पर काम कर रहे हैं। इससे कांग्रेस काफी चिढ़ गई है। तेलंगाना कांग्रेस ने इसे टीआरएस और बीजेपी के बीच साँठगाठ का नाम दिया है।

Updated: September 12, 2022 07:51:49 am

तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव तेजी से वियपक्षी एकता मोर्चे पर काम कर रहे हैं। रविवार को इसी क्रम में उन्होंने कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया कि दोनों ही बाइगैर कांग्रेस के विपक्षी एकता की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस ने अब केसीआर पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने उन्हें सुपारी दी है ताकि एक बार फिर से 2024 में मोदी सरकार बने।

