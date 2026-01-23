वो मुसलमान जिसकी फिल्म का बाल ठाकरे के एक फैसले पर रहा बड़ा असर

बाल ठाकरे ने जब तय किया कि पार्टी का एक मुखपत्र होना चाहिए तो ‘सामना’ नाम पर आकर वह अटक गए थे। कोई दूसरा नाम उन्हें भा ही नहीं रहा था। 'सामना' के लिए बतौर संपादक काम करने वाले पत्रकार हरीश केंची द्वारा वर्षों पहले मीडिया को इस बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। ‘कारवां’ में 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंची ने बताया था कि बाल ठाकरे को ‘सामना’ नाम एकदम जंच गया था। इसके कई कारण थे। एक तो यह बोलने-लिखने में आसान है, दूसरा यह नाम उस समय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। लोकप्रिय होने की वजह थी 1974 में आई मराठी फिल्म 'सामना'। इस फिल्म के निर्देशक थे जब्बार पटेल। बाल ठाकरे ने मुखपत्र के लिए जिस तरह की संपादकीय नीति सोच रखी थी, उससे भी 'सामना' नाम मेल खाता था। इसलिए भी वह इसके अलावा कोई और नाम चाहते ही नहीं थे।