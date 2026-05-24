Death Sqaud: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म; सरेआम ले रही मासूमों की जान

पहली दर्दनाक घटना केच जिले की है। यहां बुलेदा के रहने वाले मोहम्मद शरीफ के 27 वर्षीय बेटे मेहरान बलूच को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। वह 21 मई को जब मेहरान सुरप बाजार स्थित अपनी दुकान की ओर जा रहा था, तब अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उस पर सरेआम गोलियों की बौछार कर दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलूच यकजेहती कमेटी का दावा है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे उन 'डेथ स्क्वॉड' का हाथ है, जिन्हें सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों और सुरक्षा बलों का समर्थन प्राप्त है। मेहरान एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और दुकान चलाकर अपना घर पालता था।