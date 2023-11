पश्चिम बंगाल के हंगसेश्वरी काली मंदिर में पशु बलि पर रोक, 209 वर्षों तक दिवाली पर जारी रही प्रथा

नई दिल्लीPublished: Nov 11, 2023 08:30:15 am Submitted by: Swatantra Mishra

Ban on Animal Sacrifice after 209 years in Hooghly kali temple: सन् 1814 से लेकर अबतक हंगसेश्वरी काली मंदिर में दिवाली पर पशु बलि की परंपरा रही लेकिन इस मंदिर का रखरखाव करने वाले परिवार ने दिवाली पर होने वाली पशु बलि प्रथा बंद करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं कि अब यहां पशु की बलि की जगह किस चीज की बलि दी जाएगी?