बांग्लादेश की नई सरकार ने पहली बार भारत से किया संपर्क, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान पहुंचेंगे दिल्ली

बांग्लादेश इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हैं। इस स्थिति में भारत से तेल और गैस आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा अहम रहेगी। इसके अलावा दोनों देश व्यापार प्रतिबंधों को कम करने और निवेश बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। ढाका की ओर से भारत से पिछले कुछ समय में लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग की जा सकती है। यह वार्ता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।