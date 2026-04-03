भारत-बांग्लादेश रक्षा साझेदारी को मिलेगा नया बल, सेना प्रमुख से हुई उच्चायुक्त की मुलाकात

इंडियन आर्मी के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन (ADGPI) के अनुसार, इस बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार किया गया। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य आदान-प्रदान और सहयोग के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए गहरे सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया।