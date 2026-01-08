बांग्लादेश को 180000 टन डीजल देगा भारत, जानें सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को लेकर क्यों बन रहे ये मीम

बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले खबरें लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा भीड़ द्वारा हिंदू युवकों को भी मारा जा रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद पड़ोसी देश में बिगड़े हालात में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, इसके बाद चौराहे पर ले जाकर शव में आग लगा दी। इस घटना के बाद भारत और बाग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आए। देश में जगह-जगह हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।