राष्ट्रीय

बांग्लादेश को 180000 टन डीजल देगा भारत, जानें सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को लेकर क्यों बन रहे ये मीम

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 180000 टन डीजल आयात करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 08, 2026

Shah Rukh Khan Diesel Meme, SRK Trending Meme, Shah Rukh Khan Social Media Meme,

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के मीम्स की आई बाढ़ (Photo-X)

बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले खबरें लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा भीड़ द्वारा हिंदू युवकों को भी मारा जा रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद पड़ोसी देश में बिगड़े हालात में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, इसके बाद चौराहे पर ले जाकर शव में आग लगा दी। इस घटना के बाद भारत और बाग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आए। देश में जगह-जगह हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

बता दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 180000 टन डीजल आयात करेगा। इस खरीद को बांग्लादेश की सरकार ने मंजूरी दे दी है। 

वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। आइए जानते है इसके पीछे की वजह…

KKR ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा

बता दें कि KKR ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन में ₹9.20 करोड़ में खरीदा था। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और मौत की खबरों के बाद नेताओं और हिंदू संगठनों ने रहमान का विरोध किया था। 

इसके अलावा धर्मगुरुओं देवकीनंदन ठाकुर और जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL में खरीदने के लिए आपत्ति जताई। इतना ही नहीं रामभद्राचार्य ने तो शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हीरो नहीं है। उनका कोई चरित्र नहीं है। वे गद्दारों जैसे काम रहे हैं।

वहीं देवकीनंदन ने कहा कि एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वह उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है।

सोशल मीडिया पर बन रहे मीम्स

वहीं बांग्लादेश द्वारा भारत से इस साल 180000 टन डीजल खरीदने की बात को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा- बांग्लादेश को भारत से तेल इम्पोर्ट करने की इजाजत देने के लिए शाहरुख खान पर देशद्रोह का चार्ज लगना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार अपने देश में हिंदुओं को मार रही है और SRK उन्हें कम कीमत पर ज़्यादा कैलोरी वाला तेल दे रहा है।

पुनीत शर्मा नाम के यूजर ने स्वदेश फिल्म का फोटो शेयर किया है, जिसमें शाहरुख खान भी नजर आ रहे हैं। यूजर ने कैप्शन में लिखा- Shame om SRK 💔 Swadeshi Oil Mafia।

एक अन्य यूजर ने लिखा- डीजल इंपोर्ट कर रहे है क्योंकि हिंदुओं को जलाया जा सके, इसमें भी शाहरुख खान की गलती है शायद।

‘भीड़ ने पहले पीटा फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग’, बांग्लादेश में हिंदू युवक पर हमले के बाद पत्नी ने सुनाई दर्दनाक कहानी
विदेश
Family,Bangladesh Violence,Hindu man,attack on Hindu minorities,

Published on:

08 Jan 2026 06:54 pm

बांग्लादेश को 180000 टन डीजल देगा भारत, जानें सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को लेकर क्यों बन रहे ये मीम

