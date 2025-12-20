20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bangladesh: मुस्लिम सहकर्मी ने फैलाई थी झूठी अफवाह, हिंदू शख्स को जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा!

तसलीमा नसरीन ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या ईशनिंदा के झूठे आरोप पर हुई। एक मुस्लिम सहकर्मी ने लगाया आरोप था और यह तब हुआ जब दीपू पुलिस सुरक्षा में था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 20, 2025

हिंदू शख्स की सरेआम हत्या मामले में बड़ा खुलासा। (फोटो- IANS)

भारत में रह रहीं बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तसलीमा नसरीन ने शनिवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में भीड़ ने जिस हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा है, उस पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया था।

तसलीमा नसरीन ने बताया कि यह झूठा आरोप मैमनसिंह जिले की एक फैक्ट्री में काम करने वाले उसके एक मुस्लिम सहकर्मी ने लगाया था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यह भयावह घटना तब हुई जब दीपू पुलिस की सुरक्षा में था।

उन्होंने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर दीपू का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ बताया है कि दीपू चंद्र दास मैमनसिंह के भालुका में एक फैक्ट्री में काम करता था। वह एक मजदूर था।

मुस्लिम सहकर्मी से हुई थी बहस

तसलीमा ने आगे बताया कि एक दिन मुस्लिम सहकर्मी से किसी छोटी बात पर उसकी बहस हो गई थी, जिसके बाद उस मुस्लिम शख्स बदला लेने की ठानी थी। इसलिए भीड़ के बीच उसने खुलकर कहा कि दीपू ने पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। बस इतना ही काफी था।

उन्होंने कहा कि इतना सुनते ही उग्र भीड़ ने दीपू पर बुरी तरह से हमला कर दिया। उसे मारना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। इससे साफ पता चलता है कि वह पुलिस की सुरक्षा में था।

तसलीमा ने कहा कि दीपू ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया था कि पैगंबर के बारे में उसने कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसने यह भी बताया कि यह सब उसके सहकर्मी की साजिश थी।

सहकर्मी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई

तसलीमा नसरीन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस सहकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा- पुलिस में से कई लोग जिहाद के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

नसरीन ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कट्टर सोच के कारण पुलिस ने दीपू को फिर से उग्र लोगों के हवाले कर दिया? या फिर कट्टरपंथियों ने थाने से उसे जबरन निकाल लिया? जिसके बाद दीपू के साथ मारपीट की गई, उसे लटकाया गया और जला दिया गया।

एकमात्र कमाने वाला था दीपू

नसरीन ने बताया कि दीपू अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उसकी कमाई से उसके दिव्यांग पिता, मां, पत्नी और बच्चे का पालन-पोषण होता था। अब उसके परिवार का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। दोषियों को सजा कौन दिलाएगा और परिवार की मदद कौन करेगा?

नसरीन ने इस मामले में दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि अब दीपू के परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे भारत भागकर अपनी जान बचा सकें। गरीबों का कोई सहारा नहीं होता, उनके पास न देश बचता है और न ही सुरक्षा, यहां तक कि कोई धर्म भी नहीं बचता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Dec 2025 01:39 pm

Published on:

20 Dec 2025 01:31 pm

Hindi News / National News / Bangladesh: मुस्लिम सहकर्मी ने फैलाई थी झूठी अफवाह, हिंदू शख्स को जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.