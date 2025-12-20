Bangladesh: मुस्लिम सहकर्मी ने फैलाई थी झूठी अफवाह, हिंदू शख्स को जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा!

नसरीन ने इस मामले में दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि अब दीपू के परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे भारत भागकर अपनी जान बचा सकें। गरीबों का कोई सहारा नहीं होता, उनके पास न देश बचता है और न ही सुरक्षा, यहां तक कि कोई धर्म भी नहीं बचता है।