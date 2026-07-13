जब भीड़ के बीच भाजपा नेताओं से खुद जाकर मिले प्रशांत किशोर, बांकीपुर उपचुनाव में नया सियासी मोड़

Bankipur Bypoll Latest Update: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन राजधानी पटना में राजनीति पूरे रंग में नजर आई। सड़कें समर्थकों से भरी थीं। जगह-जगह नारे लग रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसा देखने को मिला…जो सबका ध्यान खींच रहा है। दरअसल, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर रोड शो के दौरान खुद आगे बढ़कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है।