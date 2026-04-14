बंगाल चुनाव 2026: ‘गोली का जवाब-गोले से देंगे’, अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का तीखा पलटवार

ममता ने भरोसा जताया कि तृणमूल कांग्रेस 226 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की ताकतों के सहारे भाजपा कभी बंगाल नहीं जीत पाएगी। CM ममता बनर्जी ने भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति, संविधान बदलने की कोशिश और NRC-UCC थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने मतदाताओं से अपील की कि वे सतर्क रहें और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सही प्रयोग करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।