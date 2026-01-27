‘अपने पापा से पैसे मांगो’…घर बनाने के लिए पत्नी के पिता से मांगे पैसे, 24 साल की लड़की ने परेशान होकर दी जान

पुलिस के मुताबिक कीर्तिश्री की शादी वर्ष 2023 में गुरुप्रसाद नामक युवक से हुई थी, जो पेशे से जिम ट्रेनर है। माता पिता का दावा है कि उन्होंने शादी में करीब 30 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद विवाह के कुछ समय बाद ही अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू हो गई। मृतका के परिजनों के अनुसार दिसंबर 2025 में गुरुप्रसाद ने घर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से 8 लाख रुपये उन्होंने उसे दे दिए थे। लेकिन बाकी बचे 2 लाख रुपये की जल्द से जल्द व्यवस्था करने के लिए गुरुप्रसाद अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था।