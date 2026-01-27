27 जनवरी 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

‘अपने पापा से पैसे मांगो’…घर बनाने के लिए पत्नी के पिता से मांगे पैसे, 24 साल की लड़की ने परेशान होकर दी जान

बेंगलुरु में 24 वर्षीय विवाहिता ने कथित दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 27, 2026

Bengaluru

दहेज प्रताड़न से तंग आकर की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक 24 साल की लड़की ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतका को उसका पति और ससुराल वाले कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और इसी मानसिक दबाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान कीर्तिश्री के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कीर्तिश्री के पति और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी के बाद से ही दहेज के लिए दबाव

पुलिस के अनुसार रविवार को कीर्तिश्री दक्षिणी बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। कीर्तिश्री के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही उनकी बेटी पर दहेज के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था और इसी कारण से वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी।

2023 में हुई थी शादी

पुलिस के मुताबिक कीर्तिश्री की शादी वर्ष 2023 में गुरुप्रसाद नामक युवक से हुई थी, जो पेशे से जिम ट्रेनर है। माता पिता का दावा है कि उन्होंने शादी में करीब 30 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद विवाह के कुछ समय बाद ही अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू हो गई। मृतका के परिजनों के अनुसार दिसंबर 2025 में गुरुप्रसाद ने घर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से 8 लाख रुपये उन्होंने उसे दे दिए थे। लेकिन बाकी बचे 2 लाख रुपये की जल्द से जल्द व्यवस्था करने के लिए गुरुप्रसाद अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था।

पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई

कीर्तिश्री लगातार हो रही इस प्रताड़ना और मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पाई और इसी के चलते उसने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। कीर्तिश्री के परिजनों की शिकायत के आधार पर बनशंकरी थाना पुलिस ने पति गुरुप्रसाद और उसके माता पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

27 Jan 2026 12:50 pm

