मां करवाती रही फोटोशूट और पूल में गिर गया तीन साल का मासूम, काफी देर बाद देखा तो…

इसके बाद लोगों ने तुरंत लक्ष्मीर को पूल से निकाला, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। इसके बाद ल्क्षमीर को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्टम एक सरकारी अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटोशूट के दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और क्या किसी प्रकार की नेग्लिजेंस हुई थी जिसके चलते यह दुर्घटना हो गई। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या आयोजन स्थल पर पर्याप्त निगरानी या सेफ्टी मेजर मौजूद थे या नहीं। इस तरह के इवेंट में बच्चों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।