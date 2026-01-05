बेंगलुरु के सिनेमा हॉल में शर्मनाक वारदात, टॉयलेट में कैमरा मिलने पर मचा हड़कंप

बेंगलुरु सिनेमा हॉल के वॉशरूम में मिला कैमरा (X)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के मशहूर संध्या थिएटर में महिलाओं और युवतियों ने आरोप लगाया कि थिएटर के लेडीज वॉशरूम में एक छिपा कैमरा लगाया गया था। यह घटना मडिवाला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।
महिलाओं के अनुसार, जब वे वॉशरूम का इस्तेमाल करने गईं, तो उनकी नजर छिपे कैमरे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उन्होंने तुरंत शोर मचाया और आसपास मदद के लिए आवाज़ दी।
घटना की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने आरोपी को पिटाई कर पुलिस के हवाले किया।
इस समय थिएटर में तेलुगु फिल्म ‘Nuvvu Naaku Nachav’ का री-रिलीज़ शो चल रहा था। मडिवाला पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा किस उद्देश्य से लगाया गया था और क्या कोई रिकॉर्डिंग हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग