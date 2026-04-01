चिकनगुनिया से हो जाएं सावधान, चपेट में 24 लोग, इस राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Kerala Chikungunya Health Alert: केरल में चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। चिकनगुनिया के फैलते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर निगरानी तेज कर दी है। कुन्नुकारा में 24 मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ कन्फर्म और कई संदिग्ध हैं, जबकि चेंगमनाड में भी नए केस मिले हैं।