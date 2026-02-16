छत पर ‘बम’ बना रहा था मुस्लिम युवक शाहनवाज… एक चूक और हो गया बड़ा धमाका; 2 की मौत

Sundarpada Explosion: भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा इलाके में 27 जनवरी को हुए विस्फोट का CCTV फुटेज सामने आया है। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि एक रिहायशी इमारत की छत पर लगे पानी के टैंकों के पीछे अचानक आग का तेज गोला उठता है, जिसके बाद घना धुआं आसमान में फैल जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में तेज झटका महसूस हुआ और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए।