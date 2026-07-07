भूपेश बघेल के पंजाब दौरे पर कांग्रेस में सुलह की कोशिश, प्रताप सिंह बाजवा बोले- सभी मतभेद होंगे दूर

Bhupesh Baghel Punjab Visit: पंजाब कांग्रेस के भीतर अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने और एकजुटता बनाने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पंजाब दौरे के बीच, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी के भीतर के छोटे-मोटे मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा और सभी नेता एक मंच पर साथ आएंगे।
प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भूपेश बघेल पार्टी के सभी नेताओं से मिलना चाहते हैं, ताकि जो भी छोटे-मोटे मतभेद हैं, उन्हें दूर किया जा सके और आगामी चुनाव की तैयारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके। अगर नेताओं के बीच कोई भी मनमुटाव है, तो उसे सुलझा लिया जाएगा और हर कोई एक साझा मंच पर एकजुट होगा।
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