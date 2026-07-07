TMC फंड मामले में ED की कार्रवाई, कोलकाता समेत पांच ठिकानों पर मारे छापे

जांचकर्ताओं को शक है कि फंड को जटिल वित्तीय व्यवस्थाओं के जरिए इधर-उधर किया गया हो सकता है, जिसके बाद एजेंसी ने अपनी जांच तेज कर दी है। जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें 'केयरवेल एविएशन' (Carewell Aviation), इसके डायरेक्टर और एक कथित 'इलेक्टोरल ट्रस्ट' शामिल हैं। माना जाता है कि इस ट्रस्ट ने जांच के दायरे में आए कुछ वित्तीय लेन-देन को अंजाम दिया या उनमें मदद की थी।