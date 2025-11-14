सूरजभान सिंह के घर भव्य भोज की तैयारी, RJD और कांग्रेस ऑफिस में हलचल तेज

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है और दोपहर 12 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। पोस्टल बैलट की गिनती के बाद अब EVM खुलने लगे है। इसी बीच सूरजभान सिंह के आवास पर भव्य भोज की जोरदार तैयारी चल रही है, जबकि RJD और कांग्रेस के पार्टी दफ्तरों में हलचल अचानक तेज होती दिखाई दे रही है।