सूरजभान सिंह के घर भव्य भोज की तैयारी, RJD और कांग्रेस ऑफिस में हलचल तेज

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है और दोपहर 12 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। पोस्टल बैलट की गिनती के बाद अब EVM खुलने लगे है। इसी बीच सूरजभान सिंह के आवास पर भव्य भोज की जोरदार तैयारी चल रही है, जबकि RJD और कांग्रेस के पार्टी दफ्तरों में हलचल अचानक तेज होती दिखाई दे रही है।
बिहार चुनाव की सबसे चर्चित सीट मोकामा से JDU से अनंत सिंह और RJD से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी में टक्कर चल रही है। वोटों की काउंटिंग के बीच सूरजभान के आवास पर भव्य भोज की तैयारियां चल रही है।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है की अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे पटना स्थित कांग्रेस और RJD ऑफिस में हलचल चरम पर पहुँच गई है। कार्यकर्ता टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे हुए हैं, हर अपडेट पर उत्साह या निराशा की लहर दौड़ रही है।
