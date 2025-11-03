पटना में PM Modi के रोड शो में CM नीतीश कुमार क्यों नहीं हुए शामिल? सामने आई वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजधानी पटना में 40 मिनट का रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की काफी भीड़ नजर आई। रोड शो के दौरान महिलाओं ने अपनी बालकनी से पीएम मोदी की आरती भी उतारी। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह उपस्थित थे। रोड शो में सीएम नीतीश के शामिल नहीं होने पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे।