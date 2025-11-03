पटना में PM Modi के रोड शो में CM नीतीश कुमार क्यों नहीं हुए शामिल? सामने आई वजह

पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल (Photo-IANS)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजधानी पटना में 40 मिनट का रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की काफी भीड़ नजर आई। रोड शो के दौरान महिलाओं ने अपनी बालकनी से पीएम मोदी की आरती भी उतारी। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह उपस्थित थे। रोड शो में सीएम नीतीश के शामिल नहीं होने पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे।
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने रोड शो में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सवाल उठाया था। एक्स पर पोस्ट करते हुए पार्टी ने लिखा- क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ है? नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ने क्यों ली?
बता दें कि अब बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इसकी वजह बताई है। BJP सांसद तिवारी ने कहा- नीतीश कुमार के अन्य कार्यक्रम में थे और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह रोड शो में मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के जरिए पटना की 14 विधानसभाओं को साधने की कोशिश की। इस दौरान फूलों से सजी गाड़ी में पीएम मोदी के साथ मौजूद अन्य नेताओं के हाथ में बीजेपी का चिन्ह ‘कमल का निशान’ था। मोदी ने मौजूद लोगों से एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रदेश में किसी भी गठबंधन या पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी।
बता दें कि पहले चरण के लिए 121 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। नेताओं द्वारा लोगों को लुभाने के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं इस बार जनशक्ति जनता दल और जन सुराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक भी माना जा रहा है। वहीं AIMIM और AAP भी अपनी किस्मत अजमा रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग