बिहार में वंशावाद हावी! RJD में 31 प्रतिशत तो BJP में कितने प्रतिशत है वंशवादी जनप्रतिनिधि

जेडीयू में भी वंशवादी विधायकों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। विजय कुमार चौधरी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी भी विधायक रहे थे। सुमित कुमार सिंह वर्तमान में बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उनके पिता नरेन्द्र सिंह और दादा श्री कृष्ण सिंह भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सुदर्शन कुमार वर्तमान में बारबीघा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक हैं। उनके दादा राजो सिंह पांच बार के विधायक और दो बार के सांसद रहे हैं। उनके पिता संजय सिंह मुन्ना भी दो बार विधायक रहे हैं और उनकी मां श्रीमती सुनीला देवी भी शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं।