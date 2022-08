पटना मेट्रो रेल के भूमिगत कार्य का CM नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना मेट्रो रेल भूमिगत कार्य के उद्घाटन में एक साथ पहुंचे। बिहार में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पटना मेट्रो 2024 में चलने लगेगी। पटना शहर के हो रहे विस्तार और तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मेट्रो के आ जाने से सुविधा बढ़ जाएगी।

बिहार की राजधानी पटना भी अब जल्द ही मेट्रो सिटी कहलाएगी। इस शहर में भी लोग मेट्रों से सफर करने का लाभ उठा पाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर नीतीश कुमार के साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar laid the foundation stone of the Patna Metro Rail Project's underground construction work