बिहार में बदमाश बेखौफ: घर में घुसकर 78 साल की महिला को उतारा मौत के घाट, चाकू से किए कई वार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, माधवी बिल्डिंग के हाउस नंबर सी - 71 में अकेली रहती थी। उनके दो बेटे और एक बेटी है। उनका बड़ा बेटा देहरादून में और छोटा दिल्ली में काम करता है। माधवी के पति अमरेंद्र कुमार दास AG दफ्तर में अधिकारी थे और 6 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। पड़ोस की महिला माधवी के घर पहुंची तो उन्हें वह घर में मृत मिली। माधवी का गला चाकू से कटा हुआ था और उनेके शरीर पर कई जगह चाकू से हमला किया गया था।