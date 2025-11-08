Bihar Election 2025: फिर एक साथ नजर आए तेज प्रताप और रवि किशन, सियासी हलचल हुई तेज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज है। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी बीच शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर दिलचस्प नजारा देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक बार फिर बीजेपी सांसद रवि किशन से मुलाकात हुई। दरअसल, दो दिन में दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। इसके बाद प्रदेश में अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है।