Bihar Election 2025: फिर एक साथ नजर आए तेज प्रताप और रवि किशन, सियासी हलचल हुई तेज

तेज प्रताप और रवि किशन की फिर हुई मुलाकात (Photo-X ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज है। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी बीच शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर दिलचस्प नजारा देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक बार फिर बीजेपी सांसद रवि किशन से मुलाकात हुई। दरअसल, दो दिन में दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। इसके बाद प्रदेश में अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है।
बता दें कि इस दौरान दोनों नेता एक-दूसरे के कान में कुछ बातें करते भी नजर आए और एक साथ ‘ हर हर महादेव’ का नारा भी लगाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप ने कहा कि यह संयोग है कि मैं कल बीजेपी सांसद रवि किशन से मिलने के बाद फिर से उनसे मिल रहा हूं…हर हर महादेव।
वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, "एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली है। एक बड़ी लहर है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की कार्यशैली को जाता है। बिहार अब कभी जंगल राज की ओर नहीं जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार अपने गौरव को खोजता हुआ यहां तक पहुंचा है। अब बिहार किसी लालटेन की ओर नहीं जाएगा। बिहार इतनी बड़ी छलांग लगाने जा रहा है कि पूरे देश को इस राज्य पर गर्व होगा।
यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई हो। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों की मुलाकात हुई थी। लगातार दो दिन में दो मुलाकात के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप बीजेपी में जा सकते हैं? हालांकि शुक्रवार को इस सवाल का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा था कि वह उस व्यक्ति के साथ रहेंगे जो बेरोजगारी दूर करेगा।
इस दौरान तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बारे में पूछने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- अब, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए। यह चुनाव का समय है। फिर भी, निश्चिंत रहिए कि बिहार के लोग सही और गलत में अंतर करने के लिए पर्याप्त समझदार हैं।
