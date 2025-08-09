Bihar Election: जेल से रिहा होने के बाद सीएम नीतीश से मिले बाहुबली नेता अनंत सिंह, इस सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान

Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मुलाकात की है। अनंत सिंह की बेऊर जेल से रिहाई के बाद सीएम नीतीश से उनकी पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह ने मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश की है।