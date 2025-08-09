एयरपोर्ट से सीधे थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे BJP सांसद, कहा- मैं भगोड़ा नहीं हूं; जानें पूरा मामला

झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में कथित रूप से जबरन प्रवेश करने के आरोप में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ थाने में शुक्रवार को FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। शनिवार को निशिकांत दुबे एयरपोर्ट से सीधे थाने में गिरफ्तारी देने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया।