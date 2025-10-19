Bihar Election: बिहार में शुरु होगा पीएम मोदी की रैलियों का दौर, समस्तीपुर में पहली रैली का हुआ ऐलान

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)
अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे है। यह चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनावों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों का शेड्यूल भी तय हो गया है। पीएम मोदी 24 अक्टूबर से बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह प्रदेश के कई जिलों में जनसभाएं करेंगे और जनता से सीधा संवाद भी करेंगे।
पीएम के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से होगी, जहां प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम जाकर समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे। इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे और चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे का यह आगाज बेहद प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। कर्पूरी ग्राम से शुरुआत करके पीएम मोदी एक बार फिर 'सबका साथ, सबका विकास' के संदेश के साथ बिहार में एनडीए की ताकत को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
जानकारी के मुताबिक, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में दो बड़ी चुनावी सभाएं कर सकते है। इसके बाद उनका अगला चरण 30 अक्टूबर को तय है, जब वह मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियां संबोधित करेंगे।सूत्रों के अनुसार, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को भी प्रधानमंत्री बिहार के अलग-अलग जिलों में जनसभाएं करेंगे। इन रैलियों के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की रैलियों से बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समस्तीपुर से शुरुआत करना एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि यह क्षेत्र न सिर्फ समाजवादी राजनीति की धरती रहा है, बल्कि उत्तर बिहार की राजनीति में इसका विशेष प्रभाव है। बिहार में दो चरणों की वोटिंग के बाद 14 नवंबर को गिनती होगी और इसके साथ ही चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग