राष्ट्रीय

बिहार की 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे शंकराचार्य, BJP के खिलाफ खोला मोर्चा

Bihar Assembly Election: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 13, 2025

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Photo-ANI)

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ रहा है। बिहार पॉलिटिक्स में अब धार्मिक एंट्री हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शनिवार को बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शंकराचार्य ने चुनावी हुंकार भरते हुए कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनावों में उन निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो गोहत्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

उम्मीदवारों के नाम का नहीं किया गया खुलासा

बिहार में बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सात दशकों और कई आश्वासनों के बाद भी कोई भी पार्टी गोहत्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनावों में हम गोरक्षा और सनातन धर्म के लिए वोट करेंगे। शंकराचार्य ने कहा है कि 78-79 वर्षों और कई आश्वासनों के बाद भी किसी भी पार्टी ने गोहत्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह राज्य चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे, और कहा कि अभी उनके नामों का खुलासा नहीं किया जाएगा।

243 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

उन्होंने कहा है कि हम आगामी चुनावों में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। मैं अभी उनके नामों का खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। यह टिप्पणी शंकराचार्य द्वारा बिहार में 'गौ रक्षा संकल्प यात्रा' शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद आई है और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में उन निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने की घोषणा की है जो गौ रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएंगे।

ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की करेंगे पहचान

शंकराचार्य ने कहा कि हम सभी 243 सीटों पर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की पहचान करेंगे जो गौ रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं। उन्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम से कम एक उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए, जो गौ रक्षा के लिए समर्पित हो। उन्होंने राजनीतिक दलों की भी आलोचना करते हुए कहा कि गायों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

गौ माता पर बढ़ रहे हैं अत्याचार

उन्होंने कहा कि गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हम एक के बाद एक पार्टियों को सत्ता में लाए, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब हम मतदाताओं से सीधे अपील करेंगे कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गौहत्या को पाप मानते हैं और इस देश के हिंदुओं की व्यापक भावनाओं के अनुरूप गौ रक्षा के लिए काम करते हैं।

बीजेपी पर साधा निशाना

उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में गोमांस का निर्यात दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, भले ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने चाहिए। जब ​​गोहत्या में लगी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इस मोर्चे पर हमें राजनेताओं से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। शंकराचार्य ने दावा किया कि एक तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी पार्टी गोरक्षा के पक्ष में है, और दूसरी तरफ़ देश में गोमांस का निर्यात बढ़ रहा है। यह बेहद चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

13 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / National News / बिहार की 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे शंकराचार्य, BJP के खिलाफ खोला मोर्चा

