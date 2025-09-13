बिहार की 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे शंकराचार्य, BJP के खिलाफ खोला मोर्चा

उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में गोमांस का निर्यात दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, भले ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने चाहिए। जब ​​गोहत्या में लगी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इस मोर्चे पर हमें राजनेताओं से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। शंकराचार्य ने दावा किया कि एक तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी पार्टी गोरक्षा के पक्ष में है, और दूसरी तरफ़ देश में गोमांस का निर्यात बढ़ रहा है। यह बेहद चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है।