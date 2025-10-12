बिहार चुनाव: तेजप्रताप ने उठाया बड़ा कदम, छोटे भाई तेजस्वी को किया X पर अनफॉलो, कल जारी करेंगे लिस्ट

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)
Bihar Elections: राजद सुप्रीमो लालू यादव (RJD Chief Lalu Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yavad) को अनफॉलो कर दिया है। वह मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफॉलो कर चुके हैं। अब तेज प्रताप की फॉलोइंग लिस्ट में केवल 5 लोगों के नाम हैं। इनमें से परिवार के तीन सदस्य हैं, पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन राज लक्ष्मी यादव। यही नहीं, तेज प्रताप ने कई मौकों पर तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा है।
राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाई है। वह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वह महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, 13 अक्टूबर को वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेंगे। बता दें कि महुआ सीट से वर्तमान में राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं। मुकेश तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं।
तेज प्रताप यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी भड़ास निकाली है। वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप में तेज प्रताप ने कहा कि आपने सपा की बात की तो सुनिए। मैंने मैसेज भिजवाया। मैंने कॉल किया। जिस ताज होटल में वो ठहरे थे, वहां मैंने अपने आदमी को भेजा। मैंने बहुत बार उनको कॉल किया। पहले उनसे मेरी लगातार बात होती थी, लेकिन उस दिन से बाद से कोई बात नहीं होती है। मैंने फिर अखिलेश यादव को ब्लॉक कर दिया।
