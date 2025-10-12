Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: तेजप्रताप ने उठाया बड़ा कदम, छोटे भाई तेजस्वी को किया X पर अनफॉलो, कल जारी करेंगे लिस्ट

तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को X (पूर्व में ट्विटर) पर अनफॉलो कर दिया है। साथ ही, कल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा की है।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 12, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)

Bihar Elections: राजद सुप्रीमो लालू यादव (RJD Chief Lalu Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yavad) को अनफॉलो कर दिया है। वह मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफॉलो कर चुके हैं। अब तेज प्रताप की फॉलोइंग लिस्ट में केवल 5 लोगों के नाम हैं। इनमें से परिवार के तीन सदस्य हैं, पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन राज लक्ष्मी यादव। यही नहीं, तेज प्रताप ने कई मौकों पर तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा है।

महुआ से लड़ेंगे चुनाव

राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाई है। वह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वह महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, 13 अक्टूबर को वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेंगे। बता दें कि महुआ सीट से वर्तमान में राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं। मुकेश तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं।

अखिलेश पर भी जमकर बरसे तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी भड़ास निकाली है। वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप में तेज प्रताप ने कहा कि आपने सपा की बात की तो सुनिए। मैंने मैसेज भिजवाया। मैंने कॉल किया। जिस ताज होटल में वो ठहरे थे, वहां मैंने अपने आदमी को भेजा। मैंने बहुत बार उनको कॉल किया। पहले उनसे मेरी लगातार बात होती थी, लेकिन उस दिन से बाद से कोई बात नहीं होती है। मैंने फिर अखिलेश यादव को ब्लॉक कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 01:30 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: तेजप्रताप ने उठाया बड़ा कदम, छोटे भाई तेजस्वी को किया X पर अनफॉलो, कल जारी करेंगे लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar: चारा लेने गए थे, वापस लौटते वक्त पलट गई नाव, मोतिहारी में तीन लोगों की मौत, प्रशासन ने किया बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय

Gaza Peace Summit Invite: पीएम मोदी को मिस्र से न्योता, ट्रंप से हो सकती है मुलाकात

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

बिहार चुनाव: कांग्रेस को बूस्ट-अप करने के लिए अशोक गहलोत की जादूगरी की परीक्षा, क्या ये दो नेता भी दे पाएंगे बूस्टर डोज

Ashok Gehlot
राष्ट्रीय

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत, अपनी जान देकर इंदिरा गांधी ने चुकाई कीमत’, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का चौंकाने वाला बयान

P Chidambaram
राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: BJP ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, एक मुस्लिम नाम भी शामिल

BJP Rajya Sabha Candidates
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.