बिहार चुनाव: तेजप्रताप ने उठाया बड़ा कदम, छोटे भाई तेजस्वी को किया X पर अनफॉलो, कल जारी करेंगे लिस्ट

Bihar Elections: राजद सुप्रीमो लालू यादव (RJD Chief Lalu Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yavad) को अनफॉलो कर दिया है। वह मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफॉलो कर चुके हैं। अब तेज प्रताप की फॉलोइंग लिस्ट में केवल 5 लोगों के नाम हैं। इनमें से परिवार के तीन सदस्य हैं, पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन राज लक्ष्मी यादव। यही नहीं, तेज प्रताप ने कई मौकों पर तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा है।