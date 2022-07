बिहार की जमीन से निकलेगा सोना, निकल और क्रोमियम, खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, राज्य को होगी बंपर कमाई

बिहार में बड़े पैमाने पर सोना, निकल, पोटाश और क्रोमियम के भंडार मिले हैं। नीतीश सरकार जल्द ही इनका खनन शुरू करा सकती है।

बिहार के जमुई में सोने की जानकारी मिलने के बाद अब राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अन्य खनिजों के भंडार का पता चला है। सरकार का दावा है कि जमुई सहित औरंगाबाद, नवादा और कई अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर निकल, पोटाश, क्रोमियम के भंडार मिले हैं। वहीं सरकार जल्द ही इनका खनन शुरू करा सकती है। बहुत जल्द नीतीश सरकार सोने के साथ ही क्रोमियम और पोटेशियम के खनिज ब्लॉकों का खनन शुरू करेगी। टेंडर के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू है।

Bihar government has started the tender process for mineral blocks, nickel, potash, chromium and gold have been found in many districts