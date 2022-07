पश्चिम बंगाव में TMC के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य संदिग्धों में से एक आरोपी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में TMC के नेता समेत 3 लोगों की हथियारबंद बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य संदिग्ध आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बाइक सवार हमलावरों ने दिन-दहाड़े तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलवारों ने आज अंधाधुंध फायरिंग कर तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य संदिग्ध आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है।

One Suspect Arrested For Murder Of 3 Trinamool Congress (TMC) Workers In West Bengal