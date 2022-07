West Bengal: TMC के 3 पंचायत नेताओं की बेरहमी से हत्या, हमलावर मौके से फरार

पश्चिम बंगाल में TMC के नेता समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद बदमाशों ने इन तीनों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बाइक सवार हमलावरों ने दिन-दहाड़े तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलवारों ने आज अंधाधुंध फायरिंग कर तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना सुबह करीब नौ बजे की है। बाजार से लौटते समय भीड़भाड़ वाले इलाके में इन तीनों पर हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया।

West Bengal: Three TMC panchayat leaders murdered in broad daylight in South 24 Parganas