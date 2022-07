SpiceJet की एक और फ्लाइट में खराबी, मुंबई में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, 17 दिन में तकनीकी खराबी की 7वीं घटना

स्पाइसजेट के एक प्लेन में तकनीकी खराबी के बाद उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। पिछले 17 दिनों में स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी की यह कम से कम सातवीं घटना है।

स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को मंगलवार अचानक मुंबई में उतारना पड़ा। प्लेन में टेक्नीकल खराबी की वजह से उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक, कांडला से मुंबई की ओर उड़ान भरने वाले प्लेन को मंगलवार को क्रूज के दौरान विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा टूट गया, जिस वजह से प्लेन की लैंडिंग करवाई गई। स्पाइसजेट के विमान के साथ दिन में यह दूसरी घटना है। वहीं पिछले 17 दिनों में स्पाइसजेट के प्लेन से संबंधित इस तरह की यह सातवीं घटना है। DGCA सभी छह घटनाओं की जांच कर रहा है।

