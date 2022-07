बिहार में लैंड नहीं हो सकी फ्लाइट, वापस दिल्ली एयरपोर्ट लौटी

दिल्ली से पटना जाने वाली गो एयर की फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। लिहाजा फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाकर लैंड कराया गया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ी गो-एयर की फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर उतर नहीं पाई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद उसे पटना से वापस दिल्ली ले जाया गया। गो एयर की फ्लाइट G8-131 में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। खराबी के चलते इस फ्लाइट की पटना में लैंडिंग नहीं करायी जा सकी। विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड होना था लेकिन खराबी के चलते पायलट विमान को पटना एयरपोर्ट के रनवे पर उतारने में नाकामयाब हुए।

Patna-bound flight from Delhi returns to national capital after encountering technical snag