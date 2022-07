पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित BJP नेता सुवेंदु अधिकारी, गृह मंत्री अमित शाह लिखा पत्र

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर NIA से पश्चिम बंगाल की खतरनाक स्थिति की जांच करने की मांग की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है।

Suvendu Adhikari writes letter to home minister Amit Shah expressing worry on Bengal Law and order